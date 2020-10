Thiem will heute ins Wien-Halbfinale

Österreichs Tennis-Star kracht ab 16 Uhr auf den Russen Andrej Rublew.

Nach mühevollem Auftakt spaziert der Titelverteidiger ins Viertelfinale! Thiem schoss Christian Garin (CHI) gestern in der Stadthalle vor 1.000 begeisterten Fans nach 65 Minuten 6:3, 6:2 ab, darf weiter vom 3. Österreich-Titel träumen. "Das war eine echt gute, solide Partie", jubelt Thiem. "Ich bin sehr glücklich."

Thiem lässt bei eigenem Service nichts anbrennen

Von Beginn an nahm der US-Open-Champ vor den Augen seiner Familie das Heft in die Hand, stellte schnell auf 3:0. Dank bärenstarker Aufschlagleistung brachte Thiem Satz 1 in trockene Tücher, verwertete seinen 3. Satzball: 6:3 nach 32 Minuten Spielzeit. Die Stadthalle tobte.

Auch Satz 2 wurde ab 2:2 zur klaren Angelegenheit! Thiem breakte den Chilenen zum 3:2 und 5:2, servierte in der Folge mühelos aus! Nach seinem 2. Matchball ballte Thiem die Faust, ließ sich feiern.

Thiem trifft heute ab 16 Uhr auf Russen Rublew

Im Viertelfinale trifft der Weltranglisten-3. heute (ca. 16 Uhr LIVE im Ticker) auf Andrej Rublew. Im Head-to-Head mit dem Russen (ATP-8.) führt Thiem mit 2:1. "So wie er derzeit spielt, gehört er zu den besten Fünf der Welt", rechnet er mit einem heißen Fight. "Er ist einer der liebsten Menschen auf der Tour."