Comeback: Thiem schuftet für New York

Dominic Thiem bereitet sich zu Hause auf seine Rückkehr auf die ATP-Tour vor.

Seit dem 22. Juni hat unser Superstar kein Tennis-Match mehr bestritten. Ein Einriss der Sehnenscheide und der dazugehörigen Gelenkskapsel hat den Niederösterreicher gebremst. Immerhin konnte er letzte Woche die Armschiene endlich ablegen und mit dem Auf bautraining wieder beginnen. Doch die Zeit wird knapp: In zwei Wochen beginnen die US Open, wo der 27-Jährige seinen Vorjahrestitel zu verteidigen hätte. Er will unbedingt im Big Apple auf die Tour zurückkehren. "Das ist mein Ziel, das ich im Hinterkopf habe, aber es wird sehr, sehr eng. Es kann sich jeden Tag irgendwas ändern, aber ich hoffe, dass ich spielen kann", sagte Thiem.

Körperlich ist er bereit für einen Grand Slam

Das einzig Gute, das seine Verletzungs-Auszeit hatte, ist, dass der Lichtenwörther viel Zeit für körperliches Training hatte. "Ich habe alles machen können, was das Handgelenk nicht belastet, selbst Oberkörper, Schulter, mit links Tennis spielen." Seine allgemeine Fitness werde hoffentlich dafür sorgen, dass es nicht solange dauert, bis er nach der Wiederaufnahme des Schlagtrainings wieder Matches spielen kann, hofft der Weltranglisten-Sechste.

Neue Weltrangliste gibt Zeit für die Rückkehr

Aufgrund der Corona-Krise wurde das ohnehin schon komplizierte Weltranglisten-System umgestellt. Ein Umstand, der dem "Dominator" vor seinem Comeback zugute kommt. Er kann kaum Punkte verlieren, maximal bei besseren Resultaten gewinnen. Selbst wenn Thiem nicht in New York antreten kann, würde ihm maximal ein Absturz auf Rang neun drohen. Danach hat er keine Punkte mehr zu verteidigen. Heißt: Er muss erst ab 2022, wo das alte System wieder aktiviert werden soll, liefern und kann sich bis dahin Zeit lassen.