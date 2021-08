Thiem kämpft um Comeback

Dominic Thiem sprach bei „Walek wandert“ Klartext. Heute ab 9 Uhr auf Ö3.

Dominic Thiem ist wieder da! In seinem Heimatort Lichtenwörth wanderte entlang des ausgetrocknete Flussbettes der Leitha. Neben ihm: Ö3-Reporter Tom Walek. Für die Radio-Show „Walek wandert“ zeigte sich Thiem so offen und persönlich wie selten zuvor. Thiem, der sich derzeit nach einer Handgelenksverletzung intensiv auf sein Comeback vorbereitet, erzählt wie es ihm körperlich geht: „Ich fühle mich topfit, ich hab viel Zeit für‘s Fitnesstraining gehabt. Ich habe alles machen dürfen, was das Handgelenk nicht belastet, also selbst Oberkörper und Schulter. Ich bin viele Kilometer gelaufen, auch Beinarbeit, mit links Tennis spielen ...“

»Muss nicht alles an die Öffentlichkeit tragen«

Wann er jedoch wieder auf die ATP-Tour zurückkehren kann, steht weiterhin noch nicht fest. Er hofft aber auf ein Antreten bei den US Open, wo er seinen sensationellen Vorjahrestitel verteidigen will. "Das ist mein Ziel, das ich im Hinterkopf habe, aber es wird sehr, sehr eng. Es kann sich jeden Tag irgendwas ändern, aber ich hoffe, dass ich spielen kann", sagte der Niederösterreicher. Falls er antreten könne, seien seine Chancen, weit zu kommen, "natürlich nicht so groß, eben weil mir die Spielpraxis fehlt. Aber wenn ich dabei wäre, wär es top", so der 27-Jährige.

Im Wander-Talk spricht der 27-Jährige außerdem, wie er mit dem Interesse an seinem Privatleben umgeht: „Ich glaube, man muss nicht alles teilen und an die Öffentlichkeit tragen, wenn man nicht will. Ich finde, man muss es respektieren, wenn das jemand eher privat halten will.“ Und Thiem nennt Details über sein Familien-Unternehmen: „Meine Familie ist in meiner Firma tätig und das ist auch gut so. Denen kann man ohne Wenn und Aber zu hundert Prozent vertrauen. Deshalb ist das wichtig, dass die immer dabei bleiben.“