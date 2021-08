Tennis-Ass Dominic Thiem nimmt sein Comeback ins Visier und setzt dabei auf einen neuen Top-Coach im Trainerstab.

Beim Lichtenwörther geht es nach der Handgelenksverletzung wieder aufwärts: Erst gestern hat Dominic Thiem seinen Fans auf Instagram Hoffnung auf ein baldiges Comeback gemacht. Der US-Open-Sieger postete ein Foto vom Trainingsplatz, in der einen Hand einen Tennisschläger, in der anderen die abgelegte Handgelenksschiene. "Tausche die Schiene gegen den Racket", schreibt der 27-Jährige darunter.

Die Schiene ist also weg, ein anderer ist neu dabei und soll beim Comeback helfen: Star-Fitnesscoach Jez Green. Vor knapp zwei Monaten zog sich Thiem beim ATP-Turnier in Mallorca die Handgelenksverletzung zu, verpasste daraufhin Wimbledon, Kitzbühel sowie die ersten Hartplatzturniere. Nun arbeitet der Lichtenwörther kräftig daran zu alter Stärke zu finden und setzt dabei auf den anerkannten Fitness-Coach. Jez Green arbeitete von 2006 bis 2015 mit Andy Murray zusammen, anschließend für den deutschen Olympia-Sieger Alexander Zverev. Andy Murray brachte der britische Fitnesscoach sogar für 41 Wochen auf die Weltspitze (Weltrangliste Nr.1). Und das im Jahr 2016, während der Dominanz von Federer, Nadal und Djokovic.

Thiem träumt von Titelverteidigung

Die neue Zusammenarbeit startet vorerst mit einer Probephase von 3 Wochen. Genau in diesem Zeitraum startet die US Open (30. August), wo Thiem Titelverteidiger ist. Eine Teilnahme scheint jedoch noch fraglich. "Prognosen abzugeben, ist unmöglich" hatte Papa Wolfgang Thiem in der vergangenen Woche gegenüber tennisnet erklärt. Vielleicht macht Star-Coach Jez Green das Unmögliche doch noch möglich...