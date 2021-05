Endlich: Thiem gibt heute sein Comeback

Sandplatz-Auftakt: Nach Top-Training startet Thiem French-Open-Countdown - Heute Comeback gegen Nobody.

Thiem - Giron: -:- (ab 19 Uhr Hier im Sport24-LIVE-Ticker)



Seit 16 März, seit der bitteren 3:6,4:6-Niederlage gegen Lloyd Harris in Dubai, hat Thiem kein Match bestritten. Nach der Auszeit, in der er u. a. seine Kniebeschwerden in den Griff bekam, fühlt sich unser Tennis-Ass bereit für ein Comeback, das zugleich der Start in die Sandplatz-Saison bedeutet. Madrid, wo Thiem 2017 und 2018 im Finale stand, scheint der perfekte Platz dafür. "Madrid war schon immer ein tolles Turnier für mich, ich hatte gute Resultate dort", erklärte der Weltranglisten-Vierte nach den ersten Trainingseinheiten in der spanischen Hauptstadt. "Ich mag die Bedingungen mit der Höhenlage, die sind perfekt für mein Spiel."

Überraschend offen sprach Thiem über sein Motivationstief, das nicht nur an den mühsamen Corona-Bedingungen lag: "Das hatte sicher auch mit dem US-Open-Titel zu tun. Ich habe so lange auf dieses Ziel hingearbeitet und es auch endlich erreicht. Die Euphorie hat mich dann noch durch den Rest der Saison getragen." Bei den Australian Open ging dann nichts mehr. "Da war eine gewisse Leere da. Ich hab eine Zeit weg vom Tennis gebraucht und versucht, zu regenerieren." Unter anderem beim Urlaub mit Freundin Lili.

Thiem: "Ich habe den Reset-Knopf gedrückt. Jetzt fehlen mir natürlich die Matches mit Topspielern, und es wird vielleicht ein bisschen dauern, bis ich wieder auf Toplevel bin."

"Freue mich aufs erste Match und bin bereit"

Thiem ist selbst auf seine Comeback-Form gespannt:"Viel wird vom ersten Match abhängen." Das steigt gegen den Qualifikanten Marcos Giron (USA). Es gibt schlimmere Auftakt-Gegner bei einem ATP1000-Turnier.