Thiem heute gegen Briten Norrie

Thiem will sich in Lyon Feinschliff für Paris holen - 'Fehlen noch einige Prozent'.

Bei Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem ruht der Fokus voll auf dem kommende Woche beginnenden Grand Slam von Paris. Für das Sandplatz-Highlight braucht der Weltranglistenvierte nach dem frühem Aus in Rom aber Praxis, die will er sich nun in Lyon holen. Am Donnerstag trifft der topgesetzte Thiem dort zum Auftakt auf den Briten Cameron Norrie (ab 14:30 HIER im Sport24-LIVE-Ticker). "Er kommt mit viel Matchpraxis. Es wird nötig sein, von Anfang an voll dazu sein. Es wird richtig, richtig schwierig", meinte Thiem.

Thiem - Norrie: -:-

