Vor French Open: Thiem schlägt noch in Lyon auf

Dominic Thiem sucht noch immer nach seiner Bestform. Den Feinschliff will er, vor den French Open, in Lyon noch bei einem 250er-Turnier holen.

Im Achtelfinale beim ATP-Masters in Rom setzte es eine Krimi-Niederlage in drei Sätzen für Österreichs Tennis-Aushängeschild Dominic Thiem. Sein großes Ziel im Moment? Die Top-Form auf Sand für die French Open (30. Mai bis 13. Juni) finden.

Vor dem Grand-Slam-Klassiker in Paris hat Thiem seine Teilnahme bei einem 250er-Turnier in Lyon (17. Mai bis 23. Mai) bestätigt. Zum zweiten Mal nach 2018 wird er dort aufschlagen. Damals triumphierte der US-Open-Sieger in Lyon und zog in weiterer Folge erstmals in das Finale der French Open ein, wo er jedoch an Sandplatz-König Rafael Nadal scheiterte. Ein guter Boden also um sich den Feinschliff zu holen.

Thiem wird das Feld im Turnier anführen, mit Matteo Berrettini (ITA) und Diego Schwartzman (ARG) werden sich zwei weitere Top-10-Spieler in Lyon messen.