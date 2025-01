Tommy Paul in Top Ten, Sinner klar vorne, Medwedew fällt zurück

Tommy Paul hat erstmals den Sprung in die Top Ten der Tennis-Weltrangliste geschafft. Nach seinem Viertelfinaleinzug bei den Australian Open belegt der US-Amerikaner Rang neun. An der Spitze bleibt Jannik Sinner unangefochten.

Dank seines Viertelfinaleinzugs bei den Australian Open kletterte Tommy Paul in der Tennis-Weltrangliste auf Platz neun – seine bisher beste Position. An der Spitze bleibt Jannik Sinner, der nach seinem Sieg in Melbourne weiterhin mit einem Vorsprung von 3.695 Punkten auf Alexander Zverev führt.

Medwedew fällt zurück, Ruud und Djokovic klettern

Der russische Vorjahresfinalist Daniil Medwedew rutschte nach seinem frühen Aus in Runde zwei auf Rang sieben ab. Casper Ruud (Platz fünf) und Novak Djokovic (Platz sechs) überholten ihn im aktuellen Ranking.

Österreicher im Ranking

Sebastian Ofner und Jurij Rodionov sind derzeit die einzigen Österreicher in den Top 200. Ofner liegt auf Platz 120, Rodionov auf Rang 155. Bei den Frauen ist Sinja Kraus mit Platz 220 die bestplatzierte Österreicherin. Julia Grabher machte durch ihre Wildcard-Teilnahme in Linz einen Sprung auf Rang 393.

Sabalenka und Keys bei den Frauen

Aryna Sabalenka liegt weiterhin an der Spitze der Frauen-Rangliste, jedoch schrumpfte ihr Vorsprung auf Iga Swiatek nach dem verlorenen Finale der Australian Open auf 186 Punkte. Madison Keys erreichte Platz sieben, was ihr bisher bestes Ranking einstellt.