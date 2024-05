Überraschung: Djokovic holt Österreich-Trainer zurück

Nach einem schwierigen Saisonbeginn ist der Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic entschlossen, neu durchzustarten. Mit den bevorstehenden Masters in Rom und den French Open in Paris vor Augen sucht der Weltranglisten-Erste nach neuen Impulsen. Dabei setzt der Serbe auf Österreich-Power.

Zwei Halbfinaleinzüge (Australian Open & Monte Carlo) bei bisher vier Turnierteilnahmen - Tennis-Superstar Novak Djokovic bleibt im Jahr 2024 bisher hinter den Erwartungen. Auch deshalb ließ der 36-Jährige das ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid aus. Stattdessen entschied sich Djoker, in seiner Heimat Belgrad wieder in Form zu kommen, um bei den bevorstehenden Masters-Turnieren in Rom (6. bis 19. Mai 2024) und den French Open (20. Mai bis 9. Juni) wieder in Topform aufzutrumpfen.

Gritsch soll wieder für Djoker-Siege sorgen

Dabei helfen soll auch ein komplett neues Team. Denn erst Ende März trennte sich der Serbe von seinem langjährigen Trainer Goran Ivanisevic und am Donnerstag verkündete Djokovic auch noch das Ende der Zusammenarbeit mit Fitness-Trainer Marco Panichi. Während Interimscoach Nenad Zimonjic in die Fußstapfen von Ivanisevic tritt, soll ein alter Bekannter aus Österreich das Erbe von Panichi übernehmen.

Die Rede ist von Gebhard Gritsch. Zwischen 2009 und 2019 war der Tiroler Fitness-Guru bereits im Team Djokovics. Ganz nach dem Motto "never change a winning team" holte der 24-malige Grand-Slam-Champion Gritsch erneut an Bord. Serbischen Medienberichten zufolge wurde der 67-Jährige bereits in Belgrad gesichtet, um Djokovic auf seine kommenden Herausforderungen vorzubereiten und ihn zurück in die Erfolgsspur zu führen.