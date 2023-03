Weltranglisten-Erste Swiatek sagt Miami-Teilnahme ab

Die Weltranglisten-Erste und Vorjahressiegerin Iga Swiatek hat ihre Teilnahme am Tennis-Turnier in Miami wegen Rippenbeschwerden abgesagt.

Dies teilte die Polin am Mittwoch mit, einen Tag vor ihrem Auftaktmatch in der zweiten Runde gegen die Amerikanerin Claire Liu. Die 21-Jährige plagt sich bereits seit einigen Wochen mit den Beschwerden und hatte zuletzt darüber nach ihrem Halbfinal-Aus beim Turnier in Indian Wells berichtet.

Bereits beim Turnier in Doha Mitte Februar habe sie unter einer Infektion und in der Folge unter starkem Husten gelitten, berichtete Swiatek. Dieser habe zu den Rippenproblemen geführt. "Leider fühle ich mich immer noch unwohl, habe Schmerzen und kann nicht spielen", sagte Swiatek in der Mitteilung.

Sie wird der polnischen Damentennis-Auswahl auch im Billie Jean King Cup fehlen, Gegner in dem Team-Wettbewerb ist Mitte April Kasachstan. Danach plant Swiatek ab dem 17. April die Teilnahme am WTA-Turnier in Stuttgart.