Williams-''Sister Act'' bei US Open

Serena Williams tritt nach ihrem Karriereende noch einmal im Doppel mit ihrer Schwester Venus an.

Tennisstar Serena Williams wird zum Abschied ihrer ruhmreichen Karriere bei den US Open auch im Doppel mit Schwester Venus antreten. Wie die Veranstalter des am Montag beginnenden letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres am Samstag bekanntgaben, haben die beiden US-Amerikanerinnen eine Wildcard für einen letzten "Sister Act" akzeptiert.

Serena Williams hatte kürzlich im Modemagazin "Vogue" ihren Rücktritt angekündigt. Bei den am Montag beginnenden US Open dürfte die 23-fache Grand-Slam-Turniersiegerin ihren letzten Auftritt haben. Im Einzel trifft die 40-Jährige in der ersten Runde am Montag (Ortszeit) auf Danka Kovinic aus Montenegro.