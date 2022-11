Paszek verliert Tennis-Krimi gegen Ostapenko

Tamira Paszek schnupperte gegen die Nummer 18 der Weltrangliste, Jelena Ostapenko lange an der Sensation, am Ende brachte die Lettin ihr Team im Billie Jean King Cup erwartungsgemäß in Führung.

Tamira Paszek hat das Auftakt-Match im Billie Jean King Cup gegen die Weltranglisten-18. Jelena Ostapenko hauchdünn verloren. Die 31-jährige Vorarlbergerin unterlag der Ex-French-Open-Siegerin im ersten Match des Play-off-Länderkampfs Österreich gegen Lettland am Freitag in Schwechat allerdings erst nach 2:25 Stunden und zwei Matchbällen im Tiebreak mit 6:3,2:6,6:7(9). Im Anschluss hoffte Sinja Kraus, die als Nummer 1 der Gastgeber im Multiversum fungiert, gegen Daniela Vismane auf den Ausgleich für die ÖTV-Equipe. Der Sieger des Länderkampfs, der am Samstag (ab 11.00 Uhr/live ORF Sport +) ermittelt wird, steigt in die Qualifikationsrunde 2023 auf. In dieser werden die Plätze für das lukrative Final-Turnier vergeben. Der Verlierer spielt in der Europa-Afrika-Zone I.