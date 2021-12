US-Open-Siegerin Raducanu hat Corona!

Bei den Australien Open will Raducanu am Start sein.

Tennis-US-Open-Siegerin Emma Raducanu muss nach einem positiven Corona-Test auf ihre Teilnahme an einem Showmatch in Abu Dhabi verzichten. Dies teilten die Organisatoren am Montag mit. Die 19-Jährige sollte am Donnerstag gegen Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz spielen, nun wird nach Ersatz gesucht. Raducanu erklärte in der Mitteilung, sie habe sich isoliert und hoffe, bald auf den Platz zurückkehren zu können.

Für die Weltranglisten-19., die im September als Qualifikantin sensationell die US Open gewann, ist es ein empfindlicher Rückschlag in der Vorbereitung auf die neue Saison. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres sind die Australian Open in Melbourne vom 17. bis 30. Jänner.