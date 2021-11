Verschwundener Tennisstar wieder aufgetaucht

Nach von ihr erhobenen Missbrauchsvorwürfen verschwand Tennis-Profi Peng Shuai von der Bildfläche - nun soll sie in Sicherheit sein.

Die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai, die nach von ihr erhobenen Missbrauchsvorwürfen von der Bildfläche verschwunden ist, soll sich nach Angaben der Womens Tennis Association (WTA) in Sicherheit befinden. Steve Simon, Vorsitzender der WTA, erklärte, dass man von mehreren Quellen, darunter der chinesische Tennisverband, die Bestätigung erhalten habe, dass Peng Shuai in Sicherheit sei und nicht physisch bedroht werde.



Zuvor hatte die WTA übers Wochenende in einer Stellungnahme "tiefe Besorgnis" über Pengs Lage zum Ausdruck gebracht. Die 35-Jährige hatte auf dem chinesischen Netzwerk Weibo Missbrauchsvorwürfe gegen den früheren chinesischen Vize-Regierungschef Zhang Gaoli geäußert. Ihr Eintrag wurde eine halbe Stunde später gelöscht; Peng tauchte seither nicht mehr in der Öffentlichkeit auf.