Zwei Tennis-Stars erteilen Wien Abfuhr

Zwei absolute Top-Stars aus der Tenniswelt haben dem Erste-Bank-Open-Stadthallenturnier in Wien bereits eine Abfuhr erteilt. Holger Rune und Carlos Alcaraz schlagen bei den zeitgleich stattfindenden Swiss Indoors in Basel auf.

Jahr für Jahr gibt es zwischen Wien und Basel ein Gerangel um die größten Stars im Tennissport. Auch heuer - zwischen 21. und 29. Oktober 2023 - finden wieder die ATP-500-Turniere in Wien und Basel zeitgleich statt.

Die Schweizer Organisatoren haben am Dienstag bereits zwei Top-Verpflichtungen für das Turnier bekanntgegeben. Caros Alcaraz (ATP 2), jüngster Weltranglisten-Erster aller Zeiten, und der Däne Holger Rune (ATP 7) haben in Basel bereits zugesagt. Alcaraz ist in der Tenniswelt derzeit das Maß aller Dinge. Der 19-jährige Spanier konnte in dieser Saison bereits das Masters-Turnier in Indian Wells und erst vor wenigen Tagen bei den Barcelona-Open triumphieren.

Auch der 19-jährige Holger Rune ist in Basel dabei. Der "ATP Newcomer des Jahres" und München-Sieger hat sich gegen einen Wien-Antritt entschieden und will wie im Vorjahr das Endspiel in der Schweiz erreichen.

Doch einige andere Stars haben sich noch nicht entschieden, wo sie antreten werden. Titelverteidiger Daniil Medwedew (ATP 3) wird wohl seinen Vorjahressieg verteidigen wollen. Novak Djokovic, aktuelle Nummer eins der Welt, wäre auch noch verfügbar. Andere Kaliber, wie Casper Ruud (ATP 4), Stefanos Tsitsipas (ATP 5), der italienische Jungstar Jannick Sinner (ATP 8) oder Alexander Zverev (ATP 23) haben sich noch nicht zu einem Antritt von einem der beiden Turniere geäußert.