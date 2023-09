× Transfer-Hammer: Dortmund flirtet mit Nagelsmann

Wie die BILD-Zeitung berichtet steht Dortmund-Trainer Edin Terzic vor dem Aus. Als Nachfolger wird Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gehandelt.

In der deutschen Bundesliga kündigt sich nach nur drei Spieltagen der erste Trainer-Wechsel an! Und der hat es in sich: Julian Nagelsmann könnte in Dortmund das Trainer-Zepter von Edin Terzic übernehmen. Wie die BILD-Zeitung berichtet kündigt Dortmund-Boss Hans-Joachim Watzke eine Analyse der aktuellen Krise (Platz 9) an. Kurios: Bereits nach dem ersten Spieltag soll es eine Krisensitzung gegeben haben. Offiziell soll Terzic auch nach der Länderspiel-Pause auf der Dortmund-Bank sitzen. Doch im Hintergrund laufen bereits die Gespräche mit Ex-Bayern-Trainer Nagelsmann.

Terzic hat auf jeden Fall nach dem Fehlstart eine deutliche Warnung an seine Mannschaft ausgesprochen. «Wenn wir damit nicht aufhören, wird es sehr schwer sein, irgendwann mal was zu feiern», sagte der Noch-Dortmund-Trainer nach dem frustrierenden 2:2 gegen Liga-Neuling 1. FC Heidenheim.

© Gepa ×

Dabei erinnerte Terzic explizit an die Vorsaison, als der BVB in der Hinrunde zu viele Punkte abgab, sich in der Rückrunde ran kämpfte und dann am letzten Spieltag durch ein 2:2 gegen Mainz den Titel verspielte. «Wir haben gespürt, wie weh es tut, wenn man es am Ende nicht schafft, das aufzuholen, was in der Hinrunde liegengeblieben ist», sagte der 40-Jährige: «Wir haben uns deshalb vorgenommen, dass wir diesmal gut starten, dass wir nicht so viele Punkte liegen lassen, um nicht wieder eine Aufholjagd starten zu müssen. Und jetzt passiert uns das wieder.»

Gut möglich, dass die Dortmunder Führungsriege jetzt reagiert und Terzic trotz laufenden Vertrag bis Juni 2025 vorzeitig vor die Tür setzt. Sein möglicher Nachfolger Nagelsmann ist seit März 2023 ohne Trainer-Job. Sky-Experte Didi Hamann: "Die Personalie Nagelsmann könnte in Dortmund richtig schnell heiß werden."