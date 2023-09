Ehemaliger NBA-Star (42) stirbt beim Yoga

Die Basketball-Welt trauert um den ehemaligen US-Profi Brandon Hunter.

Der ehemalige NBA-Spieler Brandon Hunter starb mit 42 Jahren im US-Bundesstaat Florida während einer Yoga-Einheit. Seine Schwiegermutter sagt gegenüber US-Sender NBC, dass Hunter bei einer Sitzung in einem Studio in Orlando kollabierte. "Es ist beim Hot Yoga passiert und er machte es regelmäßig. Soweit wir wissen, war er in guter Verfassung. Wir sind einfach schockiert", berichtet sie. Hot oder Bikram Yoga wird bei rund 40 Grad Celsius praktiziert.

Der Power Forward spielte von 2003 bis 2005 in der NBA. Seine Profi-Karriere begann er bei den Boston Celtics, die ihn in der zweiten Runde des NBA-Drafts ausgewählt hatten. Hunter bestritt 39 Spiele für die Celtics. Später wechselte er zu den Charlotte Bobcats und den Orlando Magic. "Wir sind furchtbar traurig, vom Verlust unseres ehemaligen Teamkollegen Brandon Hunter zu erfahren. Wir sprechen der gesamten Hunter-Familie unser tiefstes Beileid aus", schreibt die Franchise aus Orlando via Twitter.

Nach seinem NBA-Aus 2005 folgten zehn weiter Profi-Stationen – eine davon war BBC Bayreuth in der deutschen Basketball-Bundesliga.

Hunters ehemaliger Verein in Deutschland verabschiedet sich ebenfalls von ihm: "Heute müssen wir euch eine sehr traurige Nachricht überbringen. Wie US Medien berichten, ist Brandon Hunter - unser allseits beliebter Center aus der zweiten BBL Saison nach dem Aufstieg - plötzlich und völlig unerwartet im Alter von nur 42 Jahren verstorben. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei Brandons Freunden und seiner Familie. Die BBC Familie wird dich nicht vergessen", so der deutsche Zweitligist in einem Instagram-Posting.