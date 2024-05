Boston Celtics kurz vor Finaleinzug

Die Boston Celtics feierten am Montag (Ortszeit) im Play-off-Halbfinale der NBA gegen die Cleveland Cavaliers einen Erfolg. Indes kassierten die Dallas Mavericks gegen Oklahoma City Thunder einen Rückschlag.

Boston steht vor Finaleinzug

Nur noch ein Sieg trennt die Boston Celtics von einem Einzug in die NBA-Conference-Finals. Am Montag (Ortszeit) erkämpfte sich der Gewinner des Grunddurchgangs im Osten einen 109:102-Sieg bei den Cleveland Cavaliers. Damit geht Boston in der "best of seven"-Serie mit 3:1 in Führung.

Jayson Tatum (33 Punkte) und Jaylen Brown (27 Punkte) machten die Celtics zum Sieger im Osten.

Rückschlag für Dallas

Im Westen mussten die Dallas Mavericks indes einen Rückschlag gegen Oklahoma City Thunder verkraften. Das Team rund um Superstar Luka Doncic verspielte einen 14-Punkte-Vorsprung und kassierte im Heimspiel letztendlich eine 96:100-Niederlage. In der Serie steht es nun Unentschieden (2:2).