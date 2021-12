Curry verpasste vorerst Allens Dreier-Rekord

NBA-Superstar Stephen Curry ist drauf und dran einen Dreier-Rekord zu brechen. Gestern Nacht blieb ihm dieser noch verwehrt.

Den NBA-Rekord von Ray Allen hat Stephen Curry am Mittwochabend (Ortszeit) zwar vorerst verpasst, seinen Golden State Warriors mit 22 Punkten aber doch zu einem 104:94-Sieg über die Portland Trail Blazers verholfen. Das Heimpublikum hätte freilich gerne erlebt, dass Curry Allens Bestmarke von 2.973 Dreipunktern bricht, dafür reichte es aber nicht. Noch fehlen dem 33-Jährigen 9 der Distanzwürfe. Die nächste Gelegenheit bietet sich Curry am Samstag beim Spiel in Philadelphia.