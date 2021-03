"King James" schafft 99. Triple-Double

LeBron James setzt weiter neue Bestmarken - beim 137:121-Heimsieg der LA Lakers gegen die Minnesota Timberwolves gelang ihm das 99. Triple-Double seiner grandiosen Karriere.

25 Punkte, 12 Rebounds und 12 Assits: LA-Lakers-Star LeBron James war der Matchwinner beim klaren 137:121-Heimerfolg gegen Minnesota. Es war bereits das 99. Triple-Double des 36-Jährigen. Danach bestätigte "King James", dass er Anteilseigner der Boston Red Sox ist. Bereits seit 10 Jahren besitzt er auch 2% Anteile am FC Liverpool.

Lillard glänzt mit 50-Punkte-Gala

Auch All-Star Damian Lillard zeigte in der Nacht auf Mittwoch wieder auf. Beim 125:124-Sieg seiner Portland Trail Blazers gegen New Orleans glänzte er mit 50 Punkten. Dabei sah es lange Zeit alles andere als gut für Portland aus. Sechs MInuten vor Schluss war man bereits 117:100 in Rückstand. Doch dann drehte Lillard auf, erzielte im Schlussviertel gleich 20 Punkte. Die letzten sieben Punkte der Partie gingen allein auf sein Konto.