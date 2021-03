Pöltl bei Spurs-Sieg mit Double Double

Jakob Pöltl zeigt in der NBA immer mehr auf - beim 109:99-Sieg seiner San Antonio Spurs gegen Detroit gelang dem Wiener ein Double Double.

Pöltls Rolle bei den Spurs wird immer wichtiger. Das zeigte auch seine Leistung in der Nacht auf Montag gegen die Detroit Pistons. Beim 109:99-Triumph seiner Spurs bekam er 25:54 Minuten Spielzeit. Dabei verbuchte der Wiener 14 Punkte und 12 Rebounds. Es war sein fünftes Double Double der laufenden Saison. Der Center hatte nach dem Spiel zudem noch zwei Assists, einen Steal und vier Blocks auf dem Zettel stehen.

Auch Schrecksekunde kann Pöltl nicht stoppen

Beim 20. Saisonsieg der Texaner gab man ab der 14. Spielminute die Führung nichtm ehr aus der Hand. Pöltl, dem Gerüchten zufolge, die Zukunft in San Antonio gehören soll, weil sein Konkurent LaMarcus Aldridge abgegeben werden soll, ließ sich auch von einer Verletzung nicht unterbringen. Mitte des dritten Viertels war der Wiener umgeknickt, musste in der Kabine sogar behandelt werden. Im Schlussviertel kam er noch einige Minuten zum Einsatz ehe er gegen Ende des Spiels geschont wurde. Unser NBA-Pionier gab sich nach dem Erfolg zuversichtlich, dass mit dem Knöchel "alles in Ordnung ist".