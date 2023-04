Lakers verlieren Spiel 2 gegen die Grizzlies

In der Serie steht es damit 1:1.

Die Milwaukee Bucks haben auch ohne den verletzten Superstar Giannis Antetokounmpo in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA zurückgeschlagen. Die Bucks glichen am Mittwoch (Ortszeit) durch ein 138:122 gegen Miami Heat in der "best of seven"-Serie auf 1:1 aus. Außerdem egalisierte Milwaukee den Drei-Punkte-Rekord in einem Play-off-Spiel mit 25 geglückten Versuchen, Antetokounmpo fehlte wegen einer Rückenverletzung.

Die Los Angeles Lakers mussten sich bei den Memphis Grizzlies hingegen mit 93:103 geschlagen geben, in der Serie steht es nun ebenfalls 1:1. Für L.A. waren 28 Punkte und zwölf Rebounds von Superstar LeBron James zu wenig, für die Grizzlies kam Xavier Tillman in Abwesenheit des verletzten Ja Morant auf 22 Zähler. Die Denver Nuggets erhöhten in der Serie gegen die Minnesota Timberwolves hingegen mit einem 122:113 auf 2:0. Der überragende Jamal Murray erzielte 40 Punkte, Nikola Jokic war mit 27 Zählern ebenfalls stark.

Als NBA-Trainer des Jahres wurde Mike Brown, Headcoach der Sacramento Kings, ausgezeichnet. Der 53-Jährige, der die Auszeichnung bereits 2009 als Trainer der Cleveland Cavaliers gewann, wurde als erster Sieger überhaupt einstimmig gewählt. Brown führte die Kings in seiner ersten Saison in Sacramento nach 17 Jahren als Dritter in der Western Conference wieder in die Play-offs.