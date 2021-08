Lakers verpflichten Altstar Anthony

Die Los Angeles Lakers haben ihr Starensemble für die kommende Saison mit einem weiteren Routinier verstärkt.

NBA-Veteran Carmelo Anthony unterschrieb für ein Jahr bei den Kaliforniern, bestätigten dessen Manager am Dienstag (Ortszeit) gegenüber US-Medien. Der 37-Jährige war zuletzt zwei Jahre bei den Portland Trail Blazers aktiv. Anthony ist die Nummer zehn der ewigen Scorerliste der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA und ein enger Freund von Lakers-Superstar LeBron James.

Offiziell können neue Arbeitspapiere in der NBA erst ab Freitag unterzeichnet werden. Die Lakers haben aber unter anderem bereits ein Tauschgeschäft für Russell Westbrook (32) sowie Vereinbarungen mit Dwight Howard und Trevor Ariza (beide 36) auf Kurs gebracht. Das Team um den 36-jährigen James könnte damit zum ältesten der NBA-Geschichte avancieren - und gilt für die am 19. Oktober beginnende Saison in der Western Conference dennoch als klarer Favorit.