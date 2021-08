Leonard velrängert bei den Clippers

Jetzt ist es fix: All-Star Kawhi Leonard bleibt weitere vier Jahre bei den LA Clippers.

NBA-Star Kawhi Leonard wird weiter für die Los Angeles Clippers spielen. Der Basketball-Club an der Westküste gab die Vertragsunterzeichnung am Donnerstag (Ortszeit) bekannt, ohne Details zu verraten. Laut US-Medien läuft das neue Arbeitspapier des 30-jährigen All-Star-Forwards, der in Los Angeles geboren wurde, über vier Jahre. Derzeit arbeitet Leonard nach einer Operation wegen eines partiellen Kreuzbandrisses im rechten Knie vorsichtig an seinem Comeback.