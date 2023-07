Neuer Mega-Vertrag: Pöltl bleibt bei den Toronto Raptors

Österreichs Basketballstar Jakob Pöltl bleibt in der National Basketball Association (NBA) bei den Toronto Raptors.

Der 27-Jährige einigte sich laut ESPN am Freitag (Ortszeit) mit den Kanadiern auf einen neuen, vier Jahre gültigen und 80 Millionen Dollar schweren Vertrag. Die Vereinbarung ist wegen NBA-Richtlinien nicht vor nächsten Donnerstag gültig. Mit Samstag hätte Pöltl erstmals in seiner NBA-Karriere als "Free Agent" mit allen Teams um einen Vertrag verhandeln dürfen.

Der Wiener selbst hatte aber schon Anfang Mai bei einem Aufenthalt in Wien betont, dass er einen Verbleib bei den Toronto Raptors bevorzugen würde. Da hat seine NBA-Karriere 2016 begonnen, nachdem er im Talente-Draft an Position neun gewählt worden war. Nach einem Wechsel zu den San Antonio Spurs im Sommer 2018 verbrachte er gut viereinhalb Jahre in Texas, ehe er im vergangenen Februar zurück zu den Raptors kam.

Gehalt mehr als verdoppelt

Sein per Freitag ausgelaufener Dreijahresvertrag hatte ihm 9,4 Mio. Dollar pro Saison gebracht, sein Salär wird nun also auf 20 Mio. Dollar (18,41 Mio. Euro) mehr als verdoppelt. Damit wird der Center auch für seine Statistiken belohnt, in der vergangenen Saison brachte er es über 72 Spiele im Schnitt auf 12,5 Punkte, 9,1 Rebounds und 1,2 Blocks.

26 dieser Partien hat Pöltl für Toronto gespielt, wobei er die Defensivstatistiken des Vereins rasch nach oben schraubte. In der ersten Play-in-Runde gegen die Chicago Bulls kam für das einzige kanadische NBA-Team dann aber rasch das Aus. In Folge musste Cheftrainer Nick Nurse nach fünf Saisonen in diesem Amt gehen, Mitte Juni wurde Darko Rajakovic als sein Nachfolger präsentiert. Der Serbe war davor Assistenztrainer bei den Memphis Grizzlies gewesen.