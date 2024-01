Pöltl-Coach nach Lakers-Pleite fuchsteufelswild

Nach der schmerzhaften 131:132-Niederlage der Toronto Raptors gegen die Los Angeles Lakers platzte Head Coach Darko Rajakovic der Kragen. In der anschließenden Pressekonferenz kritisierte der 44-Jährige die Schiedsrichter und die NBA scharf und bezeichnete die Situation als "Schande".

Grund für die Unzufriedenheit: Die Lakers hatten in der ausgeglichenen und bis zum Ende engen Partie insgesamt 36 Freiwürfe zugesprochen bekommen. Die Raptors, die ohne den am linken Knöchel verletzten Center Jakob Pöltl auskommen mussten, durften hingegen nur 13-mal an die Linie. "Das ist ungeheuerlich. Was heute Abend passiert ist, ist Bullshit. Eine Schande für die Referees und für die Liga, dass sie so etwas zulässt", ärgerte sich der Rajakovic, als er auf der anschließenden Pressekonferenz darauf angesprochen wurde.

Rajakovic: "Wenn Lakers gewinnen sollen, reisen wir gar nicht erst an"

Doch damit nicht genug. Allein im Schlussviertel gab es für das Team rund um Lakers-Legende LeBron James 23 Freiwürfe. Toronto bekam im Gegenzug nur zwei zugesprochen. "Ich verstehe den Respekt vor Stars, aber wir haben auch Stars im Team", betonte der Serbe, und redete sich immer weiter in Rage: "Wie ist es möglich dass Scottie Barnes, ein Spieler von All-Star-Format, jedes Mal kraftvoll zum Ring zieht - und zwar ohne zu floppen! - und im ganzen Spiel nur zwei Freiwürfe bekommt?", schimpfte er. "Wie ist das möglich? Das soll mir mal einer erklären!"

Vor allem das Offensiv-Foul, das kurz vor Ende gegen RJ Barrett gepfiffen worden war, kritisierte der 44-Jährige. "Es gab keine Erklärung, sie schauen sich die Szene an und sehen, was sie sehen wollen. Wenn die Lakers das Spiel unbedingt gewinnen sollen, dann sagt uns vorher Bescheid, dann kommen wir erst gar nicht. Gebt ihnen einfach den Sieg. Das war heute Abend einfach nicht fair - und passierte nicht zum ersten Mal", wütete der Pöltl-Coach. Viel Zeit zum Schmollen bleibt den Kanadiern aber nicht. Denn bereits in der Nacht auf Donnerstag (4.30 Uhr) sind die Raptors in Downtown L.A gegen die Clippers wieder im Einsatz.