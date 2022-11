Pöltl kassiert historische Heimpleite gegen Ex-Klub

Nach fünf Siegen in den ersten sieben Saisonspielen sind die San Antonio Spurs am Mittwoch (Ortszeit) in die höchste Heimniederlage ihrer Geschichte in der National Basketball Association (NBA) geschlittert.

Die nach wie vor ersatzgeschwächten Texaner unterlagen den Toronton Raptors 100:143. Jakob Pöltl bilanzierte gegen seinen Ex-Club mit je sechs Punkten und Rebounds, zwei Assists und einem Block in 20:40 Minuten Einsatzzeit. Die Spurs mussten mit den angeschlagenen Keldon Johnson und Devin Vassell zwei Spieler aus ihrer üblichen Startformation vorgeben. Sie sahen sich bereits zur Pause mit 49:64 im Rückstand. Nach dem Seitenwechsel brachen dann alle Dämme. Keita Bates-Diop erzielte als erfolgreichster Werfer 17 Punkte für San Antonio. Bei Toronto ragte Pascal Siakam, Pöltls bester Freund aus Toronto-Zeiten, mit einem Triple-Double heraus. Der Kameruner markierte 22 Punkte, elf Assists und zehn Rebounds. Die Spurs treffen am Freitag im dann vierten Heimspiel hintereinander auf die L.A. Clippers. Milwaukee Bucks weiterhin makellos Weiterhin makellos unterwegs sind die Milwaukee Bucks. Sie feierten mit einem 116:91 gegen die Detroit Pistons den siebenten Saisonsieg. Zum sechsten Mal in Folge blieben die Cleveland Cavaliers mit einem 114:113 n.V. gegen die Boston Celtics erfolgreich. NBA-Ergebnis vom Mittwoch: San Antonio Spurs (je 6 Punkte und Rebounds in 20:40 Minuten von Jakob Pöltl) - Toronto Raptors 100:143.