Staples Center heißt zukünftig Crypto.com Arena

Das Staples Center im Zentrum von Los Angeles wird künftig Crypto.com Arena heißen - und das die kommenden 20 Jahre lang.

Der Besitzer der Veranstaltungshalle, die Anschutz Entertainment Group, und die Plattform Crypto.com teilten am Dienstag mit, sie hätten einen entsprechenden Vertrag geschlossen. Medienberichten zufolge zahlt Crypto.com 700 Millionen Dollar (615,76 Mio. Euro) - und zwar mit traditionellem Geld, nicht in Kryptowährung.

Das Staples Center mit bis zu 20.000 Plätzen war 1999 eröffnet worden, Namensgeber war der Bürobedarfshändler Staples. Er zahlte jährlich 120 Millionen Dollar für die Namensrechte. In der Halle spielen etwa die Basketballteams Los Angeles Lakers und Los Angeles Clippers und die Eishockeymannschaft Los Angeles Kings. Daneben finden dort Konzerte statt.

Crypto.com hat seinen Sitz in Singapur. Unternehmenschef Kris Marszalek sagte der "Financial Times", er rechne anfänglich mit "gewissem Widerstand" gegen den Namenswechsel. Das sei "nur natürlich". In einigen Jahren aber würden sich die Leute zurückerinnern und sagen: "Das war der Moment, in dem die Kryptowährungen sich universell verbreitet haben und die dominante Währung wurden."

Die Namensänderung soll am 25. Dezember wirksam werden - der Schriftzug am Eingang der Halle soll aber erst im Juni abmontiert werden.