Altmeister Brady hat 'ultimatives Ziel'

Der 43-jähriger Superstar soll Tampa Bay Buccaneers gegen Mahomes und Titelverteidiger Kansas City zum Sieg führen.

Tampa bereitet sich auf ein großes Spektakel vor: Die Super Bowl rückt näher!

In der Nacht auf Montag (0.30 Uhr/live Pro7) ist es soweit: Die Tampa Bay Buccaneers treffen im heimischen Raymond James Stadium auf die Kansas City Chiefs. Im Mittelpunkt steht natürlich das Duell der Quarterback-­Superstars: Tom Brady jagt seinen siebenten Super-Bowl-Triumph, Patrick ­Mahomes will den Titel verteidigen. „Wir sind einen Sieg vom ultimativen Ziel entfernt. Hoffentlich können wir diese Saison stark beenden und gewinnen“, sagt Brady.

Brady will auch mit 45 Jahren noch spielen

Der 43-Jährige betonte vor dem großen Endspiel, dass er noch mindestens zwei Jahre in der NFL spielen wolle. Sein Vertrag in Tampa läuft noch eine weitere Saison. „Es wird schwer aufzuhören, wann auch immer ich aufhöre. Es war so lange ein Teil meines Lebens. Football ist so viel mehr als ein Spiel für mich“, betonte Brady. „Ich denke, ich werde merken, wann die Zeit für mich gekommen ist. Aber ich weiß nicht, wann diese Zeit kommen wird.“ Vorerst zählt für ihn nur der Triumph mit den Buccaneers. Brady: „Eine große Herausforderung“.

22.000 Fans können im Stadion live dabei sein

22.000 Fans dürfen ins Stadion. 7.500 Tickets gehen an Menschen aus dem Gesundheitswesen, die bereits gegen das Corona­virus geimpft wurden.