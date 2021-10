NFL-Drama: Sorge um Seattle-Profi Taylor

Seattle-Profi Darrell Taylor lang nach einem Zusammenstoß mehr als zehn Minuten reglos auf dem Spielfeld und wurde medizinisch erstversorgt. Auf einer Trage wurde der am Nacken verletzte Linebacker später vom Platz und in ein Krankenhaus gebracht. Die Zeitlupe zeigt: Bei einem Tackle gerät sein Kopf zwischen zwei Körper, der Nacken wird zusammengedrückt. Ersten Berichten zufolge konnte Taylor alle Extremitäten bewegen, erste Tests seien positiv gewesen.

The play where Darrell Taylor suffered a neck injury



Big prayers, let's hope he'll be ok ????#Seahawks#HereWeGo



pic.twitter.com/WXWD2ncIvE