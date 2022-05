NFL-Hammer: Tom Brady kommt nach München

Am 13. November trifft Tampa Bay in München auf Seattle.

Das erste Match der National Football League (NFL) auf deutschem Boden hat Schlager-Qualitäten: Die Tampa Bay Buccaneers um Quarterback-Legende Tom Brady treffen am 13. November in der Münchner Allianz Arena auf die Seattle Seahawks. Das gab die NFL am Mittwoch bekannt. Während die Seahawks aufgrund ihrer Erfolge in den vergangenen zehn Jahren zu den populärsten NFL-Teams in Europa gehören, gelten die "Bucs" unter Brady als aktueller Titelanwärter.

Tampa Bay hatte im Vorjahr die Super Bowl gewonnen. Neben Brady gehören die Wide Receiver Mike Evans und Chris Godwin, Left Tackle Donovan Smith sowie Verteidiger Lavonte David zu den Stars im Team aus Florida. Die Seahawks befinden sich hingegen nach den Abgängen von Quarterback Russell Wilson und Defense-Star Bobby Wagner im Umbruch.

Die NFL verlautbarte zudem die Termine und Besetzungen von vier weiteren Spielen außerhalb der USA - drei in London, eins in Mexiko-Stadt. Die New Orleans Saints treffen am 2. Oktober im Stadion von Tottenham Hotspur auf die Minnesota Vikings, ebendort sind am Sonntag darauf die Green Bay Packers auf die New York Giants Kontrahenten. Im Wembley-Stadion spielen am 30. Oktober Denver Broncos und Jacksonville Jaguars. In Mexiko-Stadt duellieren sich schließlich am 21. November die San Francisco 49ers und die Arizona Cardinals im Aztekenstadion - zwei Teams mit einer zahlenmäßig starken Latino-Anhängerschaft.