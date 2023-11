NFL-LIVE-TICKER: Kansas City Chiefs gegen Miami Dolphins

Absolutes Gipfeltreffen

Es ist angerichtet. In wenigen Minuten steigt der Kick-Off in Frankfurt. Mit den Miami Dolphins und Kansas City Chiefs treffen zwei der derzeit besten NFL-Teams aufeinander. Superstar Travis Kelce fehlt ein Touchdown um in der ewigen Liste mit Jason Witten auf Platz 5 gleichzuziehen. Auf der anderen Seite will Ex- Chiefs-Receiver Tyreek Hill seine Monster-Saison fortsetzen und seinen ehemaligen Arbeitgeber die dritte Niederlage der Saison zufügen,