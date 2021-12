NFL-Schock: Große Trauer um Super-Bowl-Sieger

Die NFL trauert: Der frühere Wide Receiver Demaryius Thomas ist tot. Der Super-Bowl-Sieger der Denver Broncos wird nur 33 Jahre alt.

Was für eine Tragödie: Demaryius Thomas wurde am Donnerstagabend tot in seinem Haus in Georgia aufgefunden. Einem Polizeibericht zufolge soll Thomas an einem „medizinischen Problem“ gestorben sein.

Thomas war in der NFL bei den Denver Broncos, Houston Texans, New England Patriots und New York Jets im Einsatz. Mit den Broncos holte er 2016 an der Seite von Star-Quarterback Peyton Manning den Super Bowl. Außerdem stand er viermal im Pro Bowl.

Historisches war Thomas auch gelungen, als er im Wildcard Game der Saison 2011 in der Overtime gegen die Pittsburgh Steelers einen 80-Yard-Touchdown-Pass von Tim Tebow zum Sieg fing.

One of the greatest moments in sports history, brought to you by Tim Tebow and Demaryius Thomas. ???? pic.twitter.com/F7LnmGp871 — Nick Adams (@NickAdamsinUSA) December 10, 2021

Broncos geschockt

„Wir sind nach dem plötzlichen, tragischen Tod von Demaryius Thomas am Boden zerstört, unser Herz ist gebrochen“, teilten die Broncos in einer Stellungnahme mit, „D.T. wurde von unserer gesamten Organisation, seinen Teamkollegen, Trainern und unseren Fans geliebt.“

Broncos Wide Receiver-Trainer Zach Azzanni, der Thomas in dessen letzter Saison bei den Broncos 2018 trainiert hatte, twitterte: „Ich bin so traurig, ich bin untröstlich. Ich bin total ratlos, ich bin krank. Ich weine, ich bin nur ... ich weiß nicht. Die Familie Azzanni wird dich immer lieben DT. Ich bin gesegnet, dich gekannt zu haben. RIP #88.‘‘

We are devastated and completely heartbroken.



Demaryius' humility, warmth, kindness and infectious smile will always be remembered by those who knew him and loved him. pic.twitter.com/0GLZIr6UP3 — Denver Broncos (@Broncos) December 10, 2021

Thomas gab am 28. Juni 2021 offiziell seinen Rücktritt aus der NFL bekannt. Er beendete seine Karriere mit 724 Empfängen, 9.763 Yards und 63 Touchdowns. In den sozialen Netzwerken trauern ehemalige Mitspieler und Funktionäre um Thomas, der am 25. Dezember seinen 34. Geburtstag gefeiert hätte.