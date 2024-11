Schon wieder: Papst Franziskus tappt in NFL-Falle

Zwei Meldungen auf dem Kurznachrichtendienst X von Papst Franziskus sorgen wegen der NFL für Verwirrung.

Die religiöse Gemeinde auf Social Media war verwirrt, die Football-Fans euphorisiert. Weil Papst Benedikt via X (ehemals Twitter) die Gläubigen ansprechen wollte, wurden auch tausende NFL-Fans aufmerksam. Der Grund dafür ist allerdings kein schöner.

Weil unter der Woche die New OrlenasNew Orleans Saints ihren Trainer, Dennis Allen, nach einer Niederlagenserie entlassen hatten, der Kurznachrichten-Dienst von Elon Musk verlinkt vor allem bei NFL-Teams im Trend stets auch die Vereinswappen, wenn man den richtigen Hashtag setzt.

Auch wenn Franziskus stets viele Antworten erhält, diesmal gingen die Antworten richtig durch die Decke.

Tweets gehen viral

Weil der Pontifex bereits vor zwei Tagen in einem Tweet den #Saints anwendete, wurde das Team aus New Orleans mit dem Logo markiert. All der göttliche Segen half den Saints allerdings nicht. Doch die Fan-Gemeinde der besten Football-Liga der Welt versammelt sich dennoch unter der Nachricht des Kirchenoberhauptes.

© X

Einige Anhänger anderer Teams bitten um den göttlichen Segen für ihr Team, andere gaben dem vermeintlich neuen Saints-Fan Ratschläge, was man ihrer Meinung nach ändern sollte. Zum zweiten Mal in Folge ist dem Social-Media-Team dieses Hoppala passiert. In den nächsten Tagen sollte Papst Franziskus allerdings auch wieder die Gläubigen aufrufen können, ohne damit die NFL-Fans auf sich aufmerksam zu machen.