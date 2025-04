1. Play-off-Tor: Rossi glänzt bei Minnesota-Sieg

Auch dank des ersten Play-off-Treffers von Marco Rossi hat Minnesota Wild in der Serie gegen die Vegas Golden Knights vorgelegt.

Das Team aus St. Paul siegte am Donnerstag (Ortszeit) vor heimischer Kulisse mit 5:2 und ging im "best of seven" mit 2:1 in Führung. Der wieder in der vierten Linie eingelaufene Rossi erzielte in der siebenten Minute den Treffer zum 2:0, der Vorarlberger verbuchte später auch noch einen Assist beim 4:1 durch Kirill Kaprisow im Powerplay.

Kaprisow traf davor bereits zum 1:0 und hat wie Matt Boldy - der das 3:1 scorte - nun bereits viermal in der Serie gegen Vegas getroffen. Spiel vier des Erstrunden-Duells findet in der Nacht auf Samstag erneut in Minnesota statt.

Titelverteidiger Florida Panthers legte im Derby gegen Tampa Bay Lightning mit einem 2:0 nach und holte damit den zweiten Auswärtssieg. Vor dem ersten Heimspiel führen die Panthers im "Battle of Florida" somit mit 2:0. Im kanadischen Duell zwischen den Toronto Maple Leafs und den Ottawa Senators steht es bereits 3:0 für Toronto. Die Maple Leafs gewannen auch auswärts mit 3:2 nach Verlängerung. Simon Benoit gelang in der Overtime das entscheidende Tor. Damit fehlt Toronto nur noch ein Sieg zum Aufstieg. Die St. Louis Blues feierten u.a. dank eines Hattricks (plus Assist) von Pavel Buchnevich einen 7:2-Sieg über die gastierenden Winnipeg Jets und verkürzten auf 1:2 in der Serie.