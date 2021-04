Blues schießen Minnesota 9:1 ab

53 Tore in gab es in sieben NHL-Spielen in der Nacht auf Freitag zu bestaunen.

Einen Kantersieg haben die St. Louis Blues am Freitag in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gefeiert. Unter anderem dank eines Hattricks von Ryan O'Reilly gewannen die Blues zu Hause gegen Minnesota Wild mit 9:1. In Las Vegas fielen sogar gleich elf Treffer: Gastgeber Golden Knights rang die Arizona Coyotes mit 7:4 nieder. Das New Yorker Duell der Rangers gegen die Islanders ging mit 4:1 an Erstere.

NHL-Ergebnisse vom Freitag: San Jose Sharks - Los Angeles Kings 5:2, St. Louis Blues - Minnesota Wild 9:1, Buffalo Sabres - Washington Capitals 3:4, New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins 4:6, New York Islanders - New York Rangers 1:4, Vegas Golden Knights - Arizona Coyotes 7:4, Anaheim Ducks - Colorado Avalanche 0:2