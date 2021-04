Canucks gegen Flames wegen Corona abgesagt

Zwei Spieler und ein Trainer der Canucks sind von den Corona-Regeln betroffen.

Die NHL hat die Partie der Calgary Flames bei den Vancouver Canucks aus Corona-Gründen weniger als zwei Stunden vor dem geplanten Beginn abgesagt. Wie die National Hockey League am Mittwochabend (Ortszeit) mitteilte, sind zwei Spieler und ein Trainer der Canucks von den Corona-Regeln der Liga betroffen. Ob die Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden sind oder als enge Kontaktpersonen eines positiv getesteten Menschen gelten, teilte die NHL wie üblich nicht mit.

Die beiden Mannschaften sind in der Kanada-Division der NHL punktgleich und haben noch Hoffnungen auf die Teilnahme an den Playoffs. Weitere Details wollte die NHL erst am Donnerstag kommunizieren.