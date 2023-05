Draisaitl & McDavid holen Ausgleich für Edmonton gegen Vegas im NHL-Play-off

Die Edmonton Oilers haben in der zweiten Play-off-Runde der NHL gegen die Vegas Golden Knights zum 1:1 ausgeglichen.

In den Reihen der Kanadier glänzten am Samstag (Ortszeit) beim glatten 5:1-Auswärtserfolg einmal mehr Leon Draisaitl und Connor McDavid mit Doppelpacks. Draisaitl hält nach acht Play-off-Saisonspielen bei bereits 13. Treffern. Im ersten Match gegen die Knights hatte der Deutsche beim 4:6 alle Oilers-Tore erzielt. Die nächste Partie steigt am Montag in Edmonton.

Die New York Rangers gaben derweil wenige Tage nach ihrem Erstrunden-Out gegen die New Jersey Devils die Trennung von Cheftrainer Gerard Gallant bekannt.

NHL-Ergebnis vom Samstag - Play-off, 2. Runde

Western Conference:

Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers 1:5. Stand 1:1.