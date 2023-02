Oilers können Bruins-Siegeszug nicht stoppen

Auch Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben den Siegeszug der Boston Bruins in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL nicht stoppen können.

Die Bruins gewannen am Montag (Ortszeit) 3:2 in Edmonton, für das beste Team der Liga war es bereits der siebente Erfolg nacheinander. Draisaitl gab in der dritten Minute die Vorlage zum 1:0 durch Connor McDavid, der auch das 2:2 schoss (33.) und damit erstmals in seiner Karriere bei den Oilers die Marke von 50 Saisontoren erreichte. McDavid ist bisher nicht nur bester Torschütze der NHL in dieser Saison, sondern mit 65 Assists auch der beste Vorlagengeber.

Pavel Zacha sorgte mit Bostons Siegtor in der 40. Minute aber dafür, dass Edmonton zum sechsten Mal in den vergangenen acht Partien verlor. Trotzdem bleiben die Oiler auf einem Play-off-Platz.

Mit einem Tor und drei Assists hatte Claude Giroux maßgeblichen Anteil am 6:2-Sieg seiner Ottawa Senators gegen die Detroit Red Wings. Einen Heimsieg feierten auch die Anaheim Ducks, die den Chicago Blackhawks mit dem 4:2-Sieg die erste Niederlage nach zuletzt fünf Siegen zufügten. Die Dallas Stars mussten sich zu Hause den Vancouver Canucks mit 4:5 in der Overtime beugen, während Colorado Avalanche die Vegas Golden Knights mit 3:0 heimschickte.