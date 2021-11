Edmonton Oilers weiter auf Siegeszug

Die Edmonton Oilers sind in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL weiterhin gut in Schuss.

Die Kanadier feierten am Donnerstag mit einem 5:3 bei den Boston Bruins ihren zehnten Sieg im zwölften Match. Dabei glänzte einmal mehr Leon Draisaitl. Der Deutsche sorgte durch zwei Treffer im Schlussdrittel binnen drei Minuten zum 4:3 für die Wende. Mit nunmehr zwölf Treffern führt er nicht nur die Torschützenliste an, sondern ist mit 26 Zählern auch in der Punkteliste vorne.

NHL-Ergebnisse vom Donnerstag: