New Jersey Devils qualifizieren sich für NHL-Playoffs

Die New Jersey Devils haben sich am Samstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL als nächstes Team einen Platz im Play-off gesichert.

Nach einem vergebenen 3:1-Vorsprung gegen die Ottawa Senators waren Dougie Hamilton und Tomas Tatar die Gamewinner für die Devils. New Jersey erreichte damit erstmals seit 2018 die Postseason. Die Boston Bruins feierten am Samstag gleich doppelt, denn der 2:1-Heimsieg über Tampa Bay Lightning bedeute auch den Sieg in der Atlantic Division. Neben den Devils und den Bruins haben bisher auch noch die Carolina Hurricans ihren Play-off-Platz fix. In der Central Division führt übrigens auch der Arbeitgeber des aktuell im Farmteam spielenden Marco Rossi. Die Minnesota Wild besiegten am Samstag die Chicago Blackhawks mit 3:1.