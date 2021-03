Owetschkin schreibt weiter Geschichte

Washington Capitals Superstar Alexander Owetschkin hat Dienstagnacht den 6. Platz der ewigen Torschützenliste in der NHL übernommen.

Ein Tor beim 3:1-Sieg der Capitals gegen die New York Islanders reichte Alexander Owetschkin um den nächsten Meilenstein zu setzen. Der 35-jährige Russe erzielte damit sein 718. Saisontor (ohne Play-offs) in der NHL und zog damit an Phil Esposito vorbei. Auf den Fünften der ewigen Bestenliste fehlen ihm noch 13 Treffer, derzeit ist Marel Dionne noch auf Rang 5. Doch das war nicht die einzige Top-Marke, die Owetschkin erreichte. Er steuerte zum Sieg auch einen Assit bei, es war sein 1.300. Karriere-Punkt.