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Owetschkin
© Getty

Eishockey

Owetschkin zweiter Spieler mit 1.000 NHL-Toren

22.03.26, 21:10
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Alexander Owetschkin hat als zweiter Spieler der Geschichte 1.000 Tore in Grunddurchgang und Play-off der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL erzielt.

Der 40-jährige Russe erreichte den Meilenstein am Sonntag mit einem Powerplay-Tor bei der 2:3-Heimniederlage nach Verlängerung seiner Washington Capitals gegen Colorado Avalanche. Owetschkin fehlen nur noch 16 Tore auf Rekordhalter Wayne Gretzky (1.016.).

Der Washington-Stürmer hat Gretzky im April 2025 mit seinem 895. Treffer schon als Tor-Rekordhalter im Grunddurchgang abgelöst.

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