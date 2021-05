Raffl & Co verlieren gegen Boston

Boston glich im NHL-Play-off gegen Washington aus - Raffl und Co verloren zu Hause 3:4 nach Verlängerung.

Die Washington Capitals mit dem Villacher Stürmer Michael Raffl haben in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL den Ausgleich hinnehmen müssen. Die Capitals unterlagen am Montag zu Hause den Boston Bruins mit 3:4 nach Verlängerung und reisen mit einem 1:1 zum ersten Auswärtsspiel dieser Serie am Mittwoch in Boston.

Bruins-Stürmer Taylor Hall schoss das Spiel in der 58. Minute in die Verlängerung, in der Brad Marchand die Gäste nach 39 Sekunden zum Sieg schoss. Damit wurden die jüngsten elf Play-off-Duelle zwischen den beiden Mannschaften, seit Spiel sieben in der ersten Runde 1998, mit nur einem Tor Differenz entschieden.

Die Carolina Hurricanes mit einem 5:2 über die Nashville Predators und Colorado Avalanche mit einem 4:1 über St. Louis Blues starteten mit Heimsiegen in ihr Play-off.

NHL-Ergebnisse vom Sonntag - Play-off, 1. Runde (best of seven):

East Division: Washington Capitals (mit Raffl) - Boston Bruins 3:4 n.V. - Stand: 1:1

Central Division: Carolina Hurricanes - Nashville Predators 5:2 - Stand: 1:0

West Division: Colorado Avalanche St. Louis Blues 4:1 - Stand: 1:0