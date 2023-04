Seattle Kraken erstmals im NHL-Play-off

In ihrer zweiten Jahr in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL haben die Seattle Kraken erstmals das Play-off erreicht.

Seattle besiegte am Donnerstag die Arizona Coyotes mit 4:2 und sicherten sich damit den Aufstieg. In ihrer ersten Saison hatte Seattle unter 32 Mannschaften Platz 30 belegt.

Damit stehen in der Western Conference sieben der acht Play-off-Teilnehmer fest. Um den letzten Aufstiegsplatz spielen die Winnipeg Jets, Calgary Flames und Nashville Predators. In der Eastern Conference sind noch zwei Plätze frei. Um die matchen sich die Florida Panthers, New York Islanders, Pittsburgh Penguins und mit Außenseiterchancen die Buffalo Sabres.