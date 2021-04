Offiziell! Neues Team spielt jetzt in der NHL

Das neue Team Seattle Kraken ist offiziell aufgenommen worden. Das teilte die NHL am Freitag mit. Der Name der Franchise ist bereits seit einem Jahr bekannt.

Schon in den 1970er-Jahren sollte ein Team aus Seattle Teil der NHL werden, das Projekt scheiterte seinerzeit. Diesmal gehört unter anderem auch der Hollywood-Produzent Jerry Bruckheimer zu der Eigner-Gruppe der Seattle Kraken.

Today marks a HUGE moment in our club's history: we have officially completed the process of joining the National Hockey League.



To our fans, ownership group, partners and the @NHL - thank you. We couldn't have done it with out you.