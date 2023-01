Stamkos mit Hattrick zu NHL-Meilenstein

Der Kapitän das Stanley-Cup-Siegers von 2020 und 2021 erreichte dabei als 47. Spieler der NHL-Geschichte die Marke von 500 Karrieretoren. Der 32-Jährige hält nun bei 502 Treffern. Für Tampa war es der fünfte Sieg in Folge.

