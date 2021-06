Tampa Bay nimmt Finale ins Visier

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning ist nur noch einen Sieg vom erneuten Einzug in die Final-Serie um den Stanley Cup im Eishockey entfernt.

Das NHL-Team aus Florida gewann Spiel fünf gegen die New York Islanders am Montagabend (Ortszeit) 8:0 und führt in der Halbfinale-Serie nun 3:2. Bei vier Siegen ist eine Mannschaft weiter.

Die Lightning gingen schon nach 45 Sekunden durch Steven Samkos 1:0 in Führung und bauten den Vorsprung im ersten Drittel auf drei Tore aus. Im mittleren Drittel folgten drei weitere Tore, so dass die Islanders nie wirklich an ein Comeback glauben konnten. Samkos traf ein weiteres Mal und kam am Ende wie Alex Killorn bei zwei Treffern und einer Vorlage auf drei Scorerpunkte. Brayden Point verbuchte mit dem Tor zum 7:0 schon seinen 13. Treffer in den Playoffs.