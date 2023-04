Vegas Golden Knights gelingt als erstes Team Aufstieg im NHL-Play-off

Die Vegas Golden Knights haben sich als erste Mannschaft für die zweite Play-off-Runde in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL qualifiziert.

Die Golden Knights besiegten am Donnerstag zu Hause die Winnipeg Jets mit 4:1 und entschieden die "best of seven"-Serie mit 4:1 für sich. Im Conference-Halbfinale trifft der Club aus Las Vegas entweder auf die Edmonton Oilers oder die Los Angeles Kings.

Tampa Bay Lightning, in den vergangenen drei Jahren stets im Finale um den Stanley Cup und zweifacher Sieger (2020, 2021), hat das Erstrunden-Aus vorerst abgewendet. Tampa Bay gewann in Toronto gegen die Maple Leafs mit 4:2 und verkürzte in der Serie auf 2:3. Die New Jersey Devils gingen dank eines 4:0-Heimsiegs gegen die New York Rangers mit 3:2 in Führung.

NHL-Ergebnisse von Donnerstag - Play-off, 1. Runde

Eastern Conference:

Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 2:4 - Stand in der Serie: 3:2

New Jersey Devils - New York Rangers 4:0 - Stand: 3:2

Western Conference:

Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets 4:1 - Endstand: 4:1