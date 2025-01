Wechsel von Kvaratskhelia von Napoli zu PSG perfekt

Ablöse soll mindestens 70 Millionen Euro betragen

Der Wechsel von Offensivstar Khvicha Kvaratskhelia von SSC Napoli zu Paris St. Germain ist perfekt. Der 23-jährige Georgier unterzeichnete beim französischen Fußball-Tabellenführer am Freitag einen bis Sommer 2029 gültigen Vertrag. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart, laut Medienberichten soll sich diese auf zumindest 70 Millionen Euro belaufen. Sein Abgang hatte sich abgezeichnet, da er zuletzt schon in der Liga nicht mehr im Kader gestanden war.

Kvaratskhelia hatte in Neapel in Anlehnung an Legende Diego Maradona den Spitznamen "Kvaradona" erhalten. Der Offensivakteur war 2022 nach Neapel gewechselt und bereits in seiner ersten Saison als Spieler des Jahres maßgeblich am ersten Meistertitel der Süditaliener seit 1990 - damals noch mit Maradona als Spielgestalter - beteiligt. In dieser Saison brachte er es auf fünf Tore und drei Assists in 19 Pflichtspielen. Bei PSG wird damit erstmals ein Georgier tätig sein. "Es ist ein Traum, der wahr wird", sagte Kvaratskhelia.